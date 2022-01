Calciomercato Foggia, arriva Di Paolantonio in prestito dal Monterosi

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

È Alessandro Di Paolantonio il terzo innesto del mercato invernale del Foggia. Il centrocampista classe 1992 arriva dal Monterosi a titolo temporaneo. L'annuncio da parte del club rossonero è arrivato durante il summit societario conclusosi con la riconferma di Zeman, il reintegro di Pavone e il contestuale rinnovo del contratto di entrambi fino al 2023.

Di Paolantonio ha esordito tra i professionisti con la maglia della squadra della sua città natale, il Teramo, dove è rimasto per cinque stagioni collezionando 156 presenze. Nella stagione 2017/2018, il passaggio alla Viterbese per un anno prima di accasarsi, nella stagione successiva alll’Avellino, dove ha trascorso due stagioni, mettendo a referto 53 presenze. Nella stagione passata il trasferimento ad Arezzo (26 presenze e 2 gol), per poi arrivare al Monterosi Tuscia.