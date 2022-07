Il Foggia piazza il doppio colpo in difesa e attacco: ecco Malomo e Ogunseye

Serie C

A due giorni dall’inizio del ritiro, il Foggia mette a segno altri due colpi di mercato, uno in difesa e l’altro nel reparto avanzato. La prima ufficialità riguarda Alessandro Malomo, l’ultima stagione al Sudtirol, squadra con la quale ha festeggiato la prima storica promozione in serie B con record europeo di gol subiti (solo 9 gol). Arriva a titolo definitivo con un contratto di due anni. Si tratta della sua prima esperienza in una squadra del Sud, dopo aver vestito anche le maglie di Verona, Prato, Pavia, Venezia, Vicenza e Triestina.

“Mi piace vincere e avere degli obiettivi importanti. Questa società li ha e l’ho capito da subito. Essere a Foggia mi riempie d’orgoglio. Non vedo l’ora di poter onorare la maglia e dare ai tantissimi tifosi tutto quello che c’è da dare in campo”, le sue prime parole da nuovo difensore dei satanelli.

È reduce da una promozione in B anche Ibunuk Roberto Kehinde Ogunseye, nuovo attaccante rossonero, arrivato in prestito con diritto di riscatto. Nato il 16 maggio del 1995, ha mosso i primi passi nelle giovanili dell’Inter prima delle esperienze con le maglie di Marano, Montebelluna, Prato, Olbia, Cittadella fino all’ultima stagione disputata nelle file del Modena: “Foggia è una grande piazza, la società è ambiziosa e percepire così tanto entusiasmo fa bene. Quando è nata la possibilità di venir qui, non c’ho pensato due volte ad accettare. Questi colori sono stupendi e i vostri tifosi sono incredibili. Faremo grandi cose”, ha commentato.