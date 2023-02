Ultimo giorno di mercato, a Foggia arriva Thiam: previsti altri colpi in entrata

Serie C Girone C

Le ultime ore di mercato si preannunciano ricche di colpi di scena. Non dovrebbe fare eccezione anche il Foggia, che nella giornata di oggi potrebbe mettere a segno altri movimenti in entrata. Il primo riguarda Demba Thiam, portiere senegalese di proprietà della Spal. La trattativa, già chiusa nel tardo pomeriggio di ieri, dovrebbe essere formalizzata a breve. Da definire solo la formula: lo scorso settembre, infatti, ha rinnovato il contratto con la Spal fino al 2025.

Cresciuto nella stessa società ferrarese, Thiam ha totalizzato 41 presenze tra serie A, B e Coppa Italia tra la stagione 2019/20 e quella attuale. Soltanto 2 le gare disputate in questo campionato, durante il quale Venturato prima e De Rossi poi gli hanno preferito l’esperto Alfonso. Con l’arrivo di Thiam, il Foggia avrebbe in rosa ben cinque portieri – compreso il giovane Illuzzi –, ragion per cui nella giornata di oggi si lavorerà per l’uscita di Raccichini (che ha chiesto di andare altrove per poter giocare). Nobile e Dalmasso potrebbero anche partire a fronte di un’offerta congrua che al momento non sarebbe pervenuta in società.

Nella giornata di ieri il club rossonero si è concretamente avvicinato anche al colpo Edera, 26enne attaccante del Torino. Il diesse Sapio ha incontrato il giocatore e il suo agente trovando anche un principio di accordo, ma nella tarda serata di ieri si è registrato l’inserimento del Pordenone che sarebbe in procinto di chiudere la trattativa. Se il Foggia non dovesse ‘rimontare’ la società friulana, potrebbero anche non esserci altri innesti in attacco, a meno che non spunti un’altra occasione affine.

Sul fronte delle entrate, Sapio sta lavorando per un altro difensore che sostituisca numericamente Sciacca. SI cerca un centrale di piede sinistro da utilizzare come alternativa a Rizzo. Novità potrebbero giungere anche a centrocampo. La partenza di Nicolao ha creato un buco sulle fasce, dove attualmente manca una vera alternativa a Garattoni e Costa.