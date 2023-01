Il Foggia saluta Vuthaj: l’attaccante torna a Novara

Serie C Girone C

È durata meno di sei mesi l’avventura di Dardan Vuthaj in Capitanata. L’attaccante albanese classe 1995 ha fatto ritorno a Novara, formazione del girone A di serie C, nelle cui file lo scorso anno realizzò la bellezza di 37 gol (miglior marcatore della serie D) contribuendo a riportare i piemontesi nella terza serie.

A Novara ritrova un’altra vecchia conoscenza rossonera, Marco Marchionni, anche lui separatosi in estate dalla società azzurra (per alcune divergenze con la società), per poi fare ritorno lo scorso 16 gennaio. Vuthaj si trasferisce al Novara a titolo temporaneo fino al giugno prossimo. Sei mesi per ritrovare se stesso e i gol che nel girone C di serie C sono arrivati con il contagocce, insieme alle buone prestazioni.

La speranza, sia per il Foggia che per il Novara, è che faccia bene, consentendo ai rossoneri di monetizzare da una sua eventuale cessione a titolo definitivo e ai piemontesi di salire ulteriormente in classifica. Tutt’altro che memorabile, invece, è stata l’esperienza in rossonero dell’albanese, malgrado lo scintillante esordio nella prima giornata di campionato, quando subentrò a Ogunseye a metà secondo tempo realizzando prima il gol dell’illusorio 1-2 e sfiorando il gol del pareggio.

Il rendimento nelle gare seguenti non è stato all’altezza: il rigore sbagliato a Taranto è uno dei punti più bassi della stagione, delusione ammortizzata dal gol vittoria nella sfida di campionato con il Crotone. Bucherà un’altra volta la rete in quel di Monopoli, con la rete del definitivo 0-2 per i rossoneri. In totale sono 17 le presenze accumulate, tra campionato e coppa Italia, 3 le reti e 2 gli assist. A referto, anche l’espulsione per doppia ammonizione rimediata a Castellammare di Stabia. Episodio che, per fortuna, non impedì alla formazione di Gallo di uscire imbattuto dal ‘Menti’. Non proprio lo score che ci si attendeva a inizio stagione.