Il mercato di Foggia si ferma a Thiam, sfumano i colpi in difesa e a centrocampo: la rosa si accorcia

Serie C Girone C

Si conclude con due uscite e tante potenziali trattative rimaste tali, il mercato del Foggia. L’ultima giornata che si preannunciava ricca di colpi di scena ha alla fine portato nella rosa rossonera un nuovo portiere, Thiam e nessun altro innesto. La montagna che partorisce il topolino.

Nessun braccetto difensivo, che pure serviva per garantire a Gallo un reparto completo con sei uomini, né una vera alternativa a Costa e Garattoni, necessaria in seguito al trasferimento di Nicolao al Gubbio Nella giornata di oggi si sono registrate le uscite di Lorenzo Peschetola e Tomislav Papazov. Il primo, tornato dal fine prestito all’Inter, è stato girato con la stessa formula al Latina. Il fantasista lascia Foggia senza aver lasciato il segno mettendo a referto solo 11 presenze, 8 delle quali in campionato (una sola dal 1’ nella sfida con il Messina) e 3 in coppa Italia, dove ha anche messo a segno l’unica rete, nella gara contro il Crotone.

Uno score tutt’altro che indimenticabile, che ha spinto il giocatore a chiedere di andare altrove per trovare un minutaggio più consistente. Nelle ultime ore si è arrivati all’accordo con la società pontina.

Era ormai ai margini anche Papazov, ventunenne difensore bulgaro, che il club rossonero ha ceduto in prestito al Badalona (quarta serie spagnola, ndr). Resta a Foggia, invece, Moses Odjer, accostato a diversi club (ultimo in ordine di tempo il Giugliano). A frenare il trasferimento il contratto oneroso dell’ex Palermo. L’uscita di Peschetola lascia un piccolo buco anche nel reparto avanzato, che attualmente vede la presenza di due prime punte, Ogunseye e Beretta, più Iacoponi e Peralta. A questo punto appare scontato la permanenza in pianta stabile del giovane Battimelli.

L’epilogo del mercato se non lascia l’amaro in bocca, qualche incognita comunque la genera. Con Thiam, il club rossonero ha messo a segno 6 movimenti in entrata (i difensori Kontek e Rutjens, i centrocampisti Vacca e Bjarkason e la punta Beretta) a fronte di ben 9 cessioni (D'Ursi, Chierico, Malomo, Tonin, Nicolao, Vuthaj, Sciacca, Peschetola e Papazov).

Al termine della sessione invernale di mercato, la rosa del Foggia è composta di 21 giocatori, tre dei quali sono portieri. L’elenco si dilaterebbe con l’eventuale, ma del tutto improbabile, innesto di Markic, reintegrato di recente, ma completamente fuori dal progetto tecnico. Una rosa che appare risicata (18 giocatori di movimento) per fronteggiare il duplice impegno, senza contare le problematiche relative ad alcuni reparti nei quali mancano alcune alternative ai titolari (un braccetto sinistro e almeno un esterno a centrocampo). A meno che, il club non decida di attingere nei prossimi giorni al mercato degli svincolati.