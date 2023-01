Nicolao saluta Foggia e va al Gubbio: “Ringrazio ogni singolo tifoso. Sarete sempre nel mio cuore”

Giuseppe Nicolao è un nuovo giocatore del Gubbio. L’ingaggio dell’ormai ex esterno difensivo del Foggia è stato annunciato poco fa dal club umbro, attraverso i propri canali ufficiali. Nicolao ha firmato un contratto a titolo definitivo che lo legherà al Gubbio fino al 30 giugno 2024. La sua partenza era ormai nota da giorni, confermata dallo stesso tecnico rossonero Gallo alla vigilia del match contro il Potenza: “Ha chiesto di andare, ma io non lo avrei mai dato via”.

Giunto a Foggia dal Latina nel gennaio dello scorso anno, pochi giorni dopo aver segnato al Foggia nella sfida persa dai rossoneri in casa con i pontini, Nicolao ha messo a referto 30 presenze tra campionato, playoff serie C e Coppa Italia di serie C, e 4 gol, due nella seconda parte della scorsa stagione e altrettanti nella stagione in corso (contro la Fidelis Andria allo Zaccheria e con il Monterosi a Viterbo). Resterà nei cuori dei tifosi rossoneri il gol vittoria in quel di Avellino lo scorso 4 maggio, che valse il passaggio del turno nei playoff.

Prima di firmare il contratto con il suo nuovo club, l’esterno partenopeo ha salutato la piazza rossonera con un post sui propri canali social: “Cara Foggia, mi hai accolto e trattato come un figlio, coccolato e amato. Sei stata la mia casa. Ho sudato, lottato, gioito, sofferto e pianto. Non ho fatto nulla di straordinario, ho semplicemente fatto il mio lavoro con passione. Tu, invece, hai fatto molto di più per me e di questo te ne sarò sempre grato. Ringrazio ogni singolo Foggiano – ha aggiunto – per l’amore che mi ha donato e ringrazio Dio per avermi concesso l’opportunità di lottare per questi colori, calpestare lo Zaccheria e segnare gol importanti. Ringrazio la società che ha sempre creduto in me, i mister, lo staff, i miei compagni di squadra, la curva nord e la curva sud. Siete e sarete sempre nel mio cuore. Ora è tempo dei saluti ma prima o poi ci rivedremo a casa”.