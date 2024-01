Calciomercato Foggia: Cucchietti passa al Potenza a titolo definitivo

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Una sola presenza nella vittoriosa gara di Coppa Italia contro il Sorrento. È lo score di Tommaso Cucchietti con la maglia del Foggia. L'estremo difensore, giunto la scorsa estate dalla Lucchese, è un nuovo giocatore del Potenza. Si trasferisce a titolo definitivo.

Si tratta del secondo movimento in uscita per il club rossonero, dopo quello di Mamadou Tounkara, che ha risolto consensualmente il contratto la scorsa settimana. In entrata, invece, nessun ingaggio è stato ancora ufficializzato.