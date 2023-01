Calciomercato Foggia, arrivano le prime ufficialità: Malomo alla Triestina, Chierico torna al Genoa

Serie C Girone C

Arrivano le prime ufficialità in casa Foggia e si tratta di due uscite. In attesa che venga formalizzato il trasferimento di D'Ursi al Crotone (l'attaccante è già nel capoluogo calabrese), il club rossonero ha ufficializzato le partenze di Luca Chierico e Alessandro Malomo. Il centrocampista, arrivato in prestito dal Genoa, rientra nel club proprietario del suo cartellino, dopo aver raggranellato 8 presenze in campionato e nessun gol.

Con lui saluta anche Alessandro Malomo, una delle più grandi delusioni tra i volti nuovi dello scorso mercato estivo. Giunto dal Sudtirol (che chiuse il campionato con la difesa meno perforata in Italia, ndr), Malomo ha disputato 10 gare in campionato, quasi tutte abbondantemente al di sotto della sufficienza. Si trasferisce alla Triestina, in prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe in caso di permanenza in serie C della formazione giuliana.