Calciomercato, l'attaccante Amadou Makhtarlayi Sarr in maglia rossonera fino al 30 giugno 2025

Il calciatore Amadou Makhtarlayi Sarr si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Lo comunica il Calcio Foggia 1920, che ha acquisito l'attaccante a titolo temporaneo.

Sarr, attaccante classe 2004 con la doppia cittadinanza italo-senegalese nato a Gossas, cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Inter dove ha militato fino alla passata stagione. Nella sua giovane carriera ha totalizzato 115 presenze, 42 gol e 6 assist nei diversi campionati giovanili, impreziosite da diverse convocazioni in prima squadra tra campionato e Champions League agli ordini di Mister Inzaghi. Ecco le sue prime parole: “Sono felice di fare la mia prima esperienza tra i professionisti a Foggia. Per me è una grande occasione e non vedo l’ora di iniziare”.