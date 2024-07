Calciomercato Foggia, niente rinnovo per Rizzo: ha firmato per la Feralpisalò

Ora è ufficiale: Alberto Rizzo non è più un giocatore del Foggia. Il difensore siciliano, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ha firmato un nuovo accordo con la Feralpisalò.

A darne l'annuncio è stato il suo procuratore (ed ex giocatore del Foggia, ndr) Beppe Accardi, nel corso della rubrica di calciomercato 'Estate Rossonera' in onda su FoggiaTv: "Ci sono state diverse voci errate. Nei giorni scorsi mi ha anche chiamato Peppino Pavone (diventato da pochi giorni direttore sportivo del Messina, ndr) per informarsi sulle trattative per il rinnovo con il Foggia. Alberto ha firmato la settimana scorsa per la Feralpisalò".

Accardi ha anche precisato che non c'è stata alcuna trattativa vera per prolungare la permanenza dell'ex capitano in Capitanata: "Qualche volta il presidente Canonico ha detto al giocatore che avrebbe voluto rinnovare, ma non c'è mai stato alcun colloquio".

Dunque, si conclude dopo due stagioni e mezzo, l'esperienza di Rizzo in maglia rossonera. Giunto nel gennaio del 2022 dalla Juve Stabia, il difensore mancino di Erice ha totalizzato 86 presenze, 2 gol e 6 assist tra campionato, coppa Italia di serie C, coppa Italia e playoff promozione. Nel 2022/23, la migliore stagione, coincisa anche con il cambio di posizione, da terzino sinistro in una difesa a quattro a centrale sinistro nella difesa a tre (intuizione dell'allora tecnico Gallo), grazie al quale divenne uno dei punti fermi della formazione rossonera. Meno entusiasmante l'ultima stagione, malgrado la promozione a capitano, nella quale ha messo a referto solo 24 presenze, a causa di diversi problemi fisici.