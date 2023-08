Cucchietti nuovo portiere del Foggia: "Darò il massimo per il club e per i nostri tifosi"

Arriva anche un portiere in casa Foggia. La società ha acquisito a titolo definitivo dalla Lucchese le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cucchietti, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024.

Cucchietti, portiere nato a Torino il 24 gennaio 1998, cresce nelle giovanili dei granata per poi passare tra i professionisti maturando grande esperienza in Lega Pro, giocando in tutti e tre i gironi, totalizzando 138 presenze.

La prima esperienza a soli 19 anni con la Reggina nel girone C, dove trova sin da subito la titolarità, poi passa per una stagione nel girone A indossando la maglia dell’Alessandria e, infine, tre stagioni nel girone B con le maglie di Sudtirol, Gubbio e Lucchese.

“Il Foggia è una delle squadre più prestigiose del panorama calcistico italiano, e sono estremamente felice di farne parte. Darò il massimo per il club e per i nostri tifosi”, ha dichiarato Cucchietti dopo la firma del contratto.