Calciomercato Foggia: Millico a un passo, possibili gli addii di Garattoni e Frigerio

Fu annunciato durante quella che resta la penultima conferenza stampa del presidente Canonico, a pochi giorni dall’esordio in campionato nel derby con il Taranto. Mamadou Tounkara si presentò in sala stampa, chiamato proprio dal presidente, in un siparietto destinato a diventare uno dei pochi, se non l’unico, momento significativo della esperienza rossonera dell’attaccante senegalese nato in Spagna.

Rispose un po’ piccato a chi gli chiese conto di certe bizze che ne avevano caratterizzato il suo percorso calcistico, facendo intendere di essere giunto a Foggia per far parlare il campo. Peccato (per lui, ma soprattutto per i tifosi rossoneri) che il responso sia stato decisamente dimenticabile, sin dall’esordio allo Iacovone. Gettato nella mischia dal 1’, la sua gara finì al termine della prima frazione.

Il post gara – oltre agli arcinoti disordini e all’incendio presso il settore ospiti – lo vide protagonista di un brutto gesto rivolto ai tifosi del Taranto, in risposta a delle provocazioni che avrebbe subito. Motivo per il quale, subì un turno di squalifica. Circa due settimane più tardi, il 17 settembre, il ritorno in campo ad Avellino: poco più di venti minuti, disputati discretamente. Non sarebbe sbagliato asserire che sia stata l’unica prestazione sufficiente della sua stagione. Un infortunio muscolare lo ha tenuto lontano dai campi per un mese, prima di ritornare disponibile nella sfida di Crotone. Con i calabresi e nella successiva gara con il Benevento è sceso in campo per poco meno di mezz’ora. Idem, con Sorrento e Juve Stabia. Con il Messina, la prima da titolare allo ‘Zac’. Con il Latina, il momento più basso, con l’espulsione per doppio giallo rimediata in pieno recupero e l’uscita tra i fischi. Anche le successive tre partite giocate, con Potenza, Cerignola e Monterosi, hanno avuto lo stesso esito: nessuna traccia sul tabellino alla voce marcatori. Quattro mesi, 11 presenze (12 se si include anche quella in Coppa Italia), zero gol, due gialli, e due squalifiche. È il modesto score con il quale Tounkara ha chiuso la sua esperienza in Capitanata, dopo aver rescisso il contratto con il club.

È verosimile pensare che qualche altro collega di reparto condivida lo stesso percorso. Come Giacomo Beretta, la cui rete nel ritorno dei quarti di finale dei playoff a Crotone, rimane l’unica gemma del suo secondo stint in rossonero. Un anno trascorso in gran parte in infermeria, situazione che ha indispettito non poco il presidente Canonico.

La sua esperienza è da considerarsi conclusa, ma va trovata la quadra economica, visto che l’attaccante scuola Milan è uno dei calciatori con l’ingaggio più alto e ha il contratto in scadenza nel 2025. La risoluzione contrattuale è una ipotesi, ma non è da escludere magari un prestito in un club disposto a contribuire al pagamento del lauto ingaggio. In bilico anche la posizione di Embalo, altra delusione della prima parte di stagione.

Discorso a parte per Diego Peralta. Tecnicamente indiscutibile e indiscusso, malgrado prestazioni altalenanti, l’italoargentino ha il contratto in scadenza a giugno. In caso di offerta o di una proposta di scambio allettante, anche lui potrebbe partire. Ha il contratto in scadenza a giugno anche Riccardo Tonin, per il quale il club vanta comunque una opzione di rinnovo, che sarà verosimilmente esercitata alla luce delle buone prestazioni fin qui svolte. Il mercato rossonero vedrà diversi movimenti, seppur sempre all’insegna dell’austerità. Di certo c’è che, anche per ragioni di lista, gli innesti saranno sempre successivi alle uscite. P

otrebbe cambiare aria anche il capitano Alessandro Garattoni. Su di lui è forte l’interesse dell’Avellino, che si candida a squadra tra le più attive sul mercato anche in questo mercato invernale. Va trovata l’intesa economica sul giocatore, che il club valuterebbe intorno ai 200mila euro, cifra che gli irpini tenteranno di limare. Saluteranno anche i terzini Antonacci e Di Modugno, quest’ultimo già fuori lista da inizio campionato. Un prestito o la risoluzione restano le ipotesi più probabili. Discorso analogo anche per Papazov. Novità anche in porta: Dalmasso è in uscita, mentre è da valutare anche la posizione di Cucchietti, fin qui impiegato solo una volta in coppa Italia nella gara contro il Sorrento.

Da valutare la posizione di Frigerio: accantonata ormai definitivamente la possibilità di un rinnovo, il centrocampista potrebbe lasciare Foggia in questa finestra di mercato. Gli interessamenti di alcuni club di serie B (Sudtirol, Reggiana e Como) sono vivi da mesi. A questi si sarebbe aggiunto anche il pressing del Lecco. Infine, da valutare la posizione dei giovani Fiorini e Rossi, giunti la scorsa estate in prestito. Il minutaggio piuttosto ridotto concessogli non è in linea con quanto entrambi si aspettavano.

Possibile che tornino nei rispettivi club di appartenenza per poi valutare un altro trasferimento in prestito. E veniamo alle entrate: il primo nome destinato a essere ufficializzato è quello di Vincenzo Millico, ex talento della Primavera del Torino, da alcuni giorni svincolatosi dall’Ascoli con cui ha disputato 10 gare nell’attuale campionato di Serie B. Millico dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo. Quello del ventitreenne attaccante esterno non sarà l’unico arrivo nel reparto avanzato. Sempre che il duo Olivieri-Vacca non voglia pensare a qualche novità tattica, come quella di un attacco con il falso nove. Chissà. Di certo, arriverà qualcuno in difesa, dove gli unici due centrali disponibili sono Carillo e Riccardi.

In attesa di capire se Marzupio sarà in grado di rientrare già in questa stagione, un nuovo centrale difensivo potrebbe aggiungersi alla rosa. Forse due, se per Riccardi (la cui posizione non sembra essere così salda) dovesse giungere qualche offerta. L’eventuale partenza di Garattoni renderebbe necessario anche l’ingaggio di un esterno a destra, atteso che in quella posizione il titolare il Foggia potrebbe averlo già trovato, ovvero Emmanuele Salines, peraltro capocannoniere della squadra insieme a Tonin (4 gol).

Una novità ci sarà anche nello staff tecnico. Un'altra vecchia conoscenza, Tommaso Coletti, è pronto a tornare in Capitanata per affiancare il duo Olivieri-Vacca.