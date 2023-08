Calciomercato Foggia, dalla Fiorentina arriva Mattia Fiorini

Arrivano i rinforzi al centrocampo. Il Calcio Foggia 1920 ha acquisito a titolo temporaneo, con la formula del prestito secco, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Fiorini dell’ACF Fiorentina.

Fiorini, centrocampista nato il 31 marzo 2001 a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, cresce calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina con cui ha vinto, per tre anni consecutivi, la Primavera Tim Cup in veste di capitano. Ha collezionato oltre cento presenze con la maglia viola dove ha ricoperto anche il ruolo di difensore. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Fiorenzuola in Lega Pro collezionando 33 presenze, 1 gol e due assist. Fiorini vanta anche ben 25 presenze nella nazionale Under 17.