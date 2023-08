Il Foggia annuncia il ritorno di Salines: "Bentornato Emmanuele"

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Emmanuele Salines, il calciatore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Emmanuele Salines, esterno destro nato a Mugnano di Napoli l’8 novembre del 2000, cresce nei settori giovanili di Messina, Bari e Cosenza.

La sua prima esperienza tra i “grandi” la fa proprio in terra dauna, figurando tra i migliori nel campionato di Serie D svolto dai Satanelli nella stagione sportiva 19/20. Salines si trasferisce al Catanzaro che a metà campionato lo gira in prestito in D all’Ostiamare, per poi passare alla Feralpisalò con cui trascorre due stagioni, collezionando 41 presenze (23 nell’ultimo campionato) e contribuendo alla storica promozione della squadra lombarda in Serie B. "Bentornato Emmanuele".