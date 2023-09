Ultimi colpi di calciomercato: per l’attacco rossonero c’è Embalo, restano Frigerio e Vacca

Nell’ultimo giorno di calciomercato, prima che suonasse il gong, il Calcio Foggia 1920 ha acquisito titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Carlos Apna Embalo dal Cittadella. Si lega al club rossonero fino a giugno 2024.

Embalo, attaccante classe 1994 nato a Bissau, con doppia cittadinanza portoghese-guineana, approda tra i professionisti nel 2013 nelle file del Palermo in serie B. A partire dalla stagione successiva viene ceduto in prestito prima al Carpi e poi al Lecce.

Nel 2016/2017 fa ritorno tra i rosanero facendo il suo esordio in seria A. Nel 2018 passa al Brescia per poi approdare in terra calabrese al Cosenza. Nella stagione sportiva 2019/2020 indossa la casacca del Kas Eupen, società della massima serie belga, per poi trasferirsi nel 2021 viene all’Alcorcón, club spagnolo di seconda divisione.

Nell’ultima stagione si lega al Cittadella con cui colleziona 18 delle totali 106 presenze in cadetteria.

Continueranno a indossare la maglia rossonera anche in questa stagione sportiva Marco Frigerio e Antonio Vacca.

Nel caso di Frigerio, fanno sapere dal Club, la proprietà ha rinunciato ad ogni proposta pur di continuare il percorso iniziato con i Satanelli, puntando su quello che è il talento dimostrato nella scorsa stagione dal calciatore.