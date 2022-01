Nuovo acquisto in casa Foggia, dalla Juve Stabia arriva il difensore Alberto Rizzo

Serie C Girone C

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di Alberto Rizzo.

Difensore, classe 1997, nato a Dortmund, Rizzo è cresciuto nel settore giovanile del Trapani, prima, e del Bologna, poi. Nella stagione 2017/2018 arriva l’esordio in serie D con il Cuneo, l’anno dopo ritorna a Trapani, stavolta in prima squadra, dove colleziona 25 presenze ed un gol in C.

Nel 2018 arriva la chiamata in B con il Cittadella. Con i veneti Rizzo resterà per 2 stagioni collezionando 14 presenze. Nelle ultime 2 stagioni il neo rossonero ha collezionato 50 presenze con la Juve Stabia.

Rizzo ha firmato con il Foggia un contratto fino a giugno 2024 con un'opzione per la stagione 2024/2025.