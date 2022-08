Super colpo dei rossoneri di Boscaglia: preso il fantasista Schenetti

Il Calcio Foggia 1920 ha preso a titolo definitivo Andrea Schenetti, che oggi ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2024.

Classe 1991, sono i “diavoli” del Milan a vedere nel giovane centrocampista qualità e talento. Nel 2010 il club lombardo decide di cedere il gioiellino fatto in casa in prestito alla Lucchese. Inizia così un lungo cammino fatto di cessioni a titolo temporaneo: Prato, Sudtirol, Sorrento, Como e poi il trasferimento al Cittadella. Con la maglia della formazione veneta vive campionati da grande protagonista, prestazioni che lo consacrano uno dei migliori fantasisti della categoria. Dopo cinque anni in granata, passa alla Virtus Entella, vivendo un percorso di tre stagioni. Quasi 200 partite in Serie B, 12.304 minuti giocati in cadetteria, oltre 150 partite disputate in Serie C fanno di Andrea Schenetti un giocatore di grande esperienza.



“Ho giocato diverse volte contro il Foggia. È una piazza calda, ti fa vivere emozioni indimenticabili. Qualche mese fa, quando ero alla Virtus Entella, in quella notte play-off il tifo è stato incredibile. Quando c’è stata la possibilità di venire qui, a Foggia – spiega Andrea Schenetti –, non ho pensato più ad altro. C’è voglia di far bene, conosco il mister e so che lui vuole sempre il massimo. Ho percepito da subito ambizione attraverso le parole del direttore Belviso e del Presidente Canonico, sono a disposizione del mister, della squadra e spero di fare qualcosa d’importante quest’anno”, commenta Andrea Schenetti il suo imminente arrivo in rossonero.