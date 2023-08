Andrea Marino vestirà la maglia rossonera: un altro centrocampista alla corte di mister Cudini

Si infiamma il calciomercato in casa rossonera: dopo il talentuoso centrocampista scuola Empoli, Alessio Rossi, il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Marino.

Il centrocampista proveniente dalla Lazio, è nato il 23 aprile del 2001 a Ciriè. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, nel giugno del 2018 passa alla Salernitana per poi approdare nelle file giovanili della Lazio proprietaria attuale del cartellino.

La squadra biancoceleste nella stagione 2021/22 lo gira in prestito al Piacenza in Lega Pro dove il giovane centrocampista colleziona 22 presenze per poi passare nella passata stagione sempre in Serie C alla Fidelis Andria, per lui 18 presenze e 1 gol.

Il neo acquisto rossonero vanta anche 20 presenze nella nazionale italiana U17.