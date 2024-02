Calciomercato Foggia, c'è Silvestro per la difesa: arriva in prestito dall'Inter

Serie C Girone C

A circa un'ora dalla fine del mercato, il Foggia piazza il decimo acquisto di questa finestra invernale. Arriva il difensore classe 2002 Alessandro Silvestro.

Terzino ambidestro, Silvestro si è trasferito in Capitanata a titolo temporaneo dall'Inter, proprietaria del cartellino. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Romulea e dell’Inter, nel 2020 approda in serie D nelle fila del Montespaccato. Un anno dopo, l'ingresso tra i professionisti con la Pro Vercelli, girato in prestito dall’Inter. A seguire, le esperienze con le maglie di Montevarchi e Fiorenzuola.

Con quest'ultima squadra, Silvestro ha disputato la prima parte della stagione in corso mettendo a referto 14 presenze nel girone A di serie C.

Contestualmente, il Foggia ha annunciato anche l'ingaggio a titolo definitivo di Kalifa Manneh, esterno offensivo gambiano, dall'Alessandria che ne aveva annunciato il trasferimento già due sere fa, insieme a quello di Ercolani. Manneh ha firmato un contratto di sei mesi: "Foggia, rappresenta per me un punto di rilancio ed è un banco di prova importante per la mia carriera, darò il massimo per questi colori", ha dichiarato.