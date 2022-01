Calciomercato Foggia: accordo per Nicolao, arriva dal Latina il sostituto di Nicoletti

Girone C

Sarà Giuseppe Nicolao il sostituto di Manuel Nicoletti, appena accasatosi al Crotone. Il terzino classe ’94 nativo di Nocera Inferiore, arriverà dal Latina, a poco più di una settimana dalla sfida giocata allo ‘Zac’, nella quale realizzò il gol del vantaggio per i nerazzurri.

Cresciuto calcisticamente nel Napoli, Nicolao ha esordito nei professionisti in Serie B con la maglia del Lanciano nella prima parte della stagione 2013/14, prima di passare al Viareggio in serie C.

Nell’estate del 2014 il passaggio all’Alessandria; successivamente ha vestito le maglie di Melfi, Ancona, Aversa, Rotonda, Olympia Agnonese, Pineto e Nardò, prima del passaggio a Latina.

Il Foggia e la società pontina hanno trovato l’accordo, mentre per il calciatore è pronto un contratto di 18 mesi.