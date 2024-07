Comincia il calciomercato, via alla costruzione del nuovo Foggia: tanti volti nuovi, poche le conferme

Con l’arrivo del mese di luglio, che dà il via ufficiale alla nuova stagione calcistica, per il Foggia è finalmente iniziato il periodo degli annunci e delle presentazioni ufficiali.

Tra la giornata di domani e quella di mercoledì dovrebbe tenersi la conferenza stampa del nuovo allenatore Massimo Brambilla e del nuovo direttore sportivo Domenico Roma, già annunciati nei giorni scorsi grazie al nulla osta delle rispettive società con le quali erano sotto contratto (Juventus e Messina). Ma per il “benvenuto” bisognava attendere la scadenza dei vincoli, in essere fino al 30 giugno.

Poi seguirà la presentazione della nuova campagna abbonamenti, prevista sempre nella settimana appena iniziata.

Potrebbero essere giorni intensi anche sul fronte delle ufficializzazioni dei primi nuovi acquisti. Nello specifico, sarebbero il portiere Victor De Lucia (appena svincolatosi dall’Entella) e il difensore Davide Mondonico (rimasto libero in seguito alla mancata iscrizione dell’Ancona) i primi due colpi in entrata.

Comunque vada, i volti nuovi del Foggia di Brambilla saranno tanti. Attualmente, infatti, sono 12 i calciatori sotto contratto, ma è alquanto improbabile immaginare a una loro permanenza in blocco.

Hanno il contratto in scadenza fino a giugno 2025 il portiere Perina, i difensori Salines, Carillo, Marzupio, Riccardi, Ercolani e Papazov, il centrocampista Vezzoni, gli attaccanti Santaniello e Beretta. Scadranno nel 2026 i contratti di Millico e Tascone. Di questi, gli unici ad avere la certezza di restare sono proprio il fantasista ex Torino e il centrocampista partenopeo, che saranno tra i punti cardini del nuovo Foggia di Brambilla.

In bilico è il futuro di Perina, soprattutto in caso di arrivo di De Lucia. Sempre che il tecnico brianzolo non voglia lavorare con due portieri potenziali titolari. Su Salines si sono registrati diversi sondaggi, dal Bari al neonato Milan Futuro. In caso di una offerta congrua (non sono da escludere anche proposte di contropartite) potrebbe lasciare anche lui. Su Carillo e Marzupio l’incognita più grande è di natura fisica. Entrambi sono reduci da una rottura del crociato. Marzupio, infortunatosi lo scorso settembre, è guarito e dovrebbe partire per il ritiro. Più lunghi dovrebbero essere i tempi per l’ex Novara, operatosi lo scorso marzo.

Per Papazov si parla da giorni di una possibile risoluzione consensuale. Da decifrare anche il futuro di Riccardi ed Ercolani. Più chance di permanenza, sia per l’ottima seconda parte di stagione che per la duttilità tattica mostrata, le ha Vezzoni, le cui caratteristiche potrebbero tornare utili per il 3-4-2-1 di Brambilla. Su Santaniello bisognerà fare delle valutazioni più approfondite. La ricerca di un bomber metterebbe in discussione la sua titolarità. Non farà parte sicuramente del Foggia Giacomo Beretta, rientrato dal prestito a Lecco. L’attaccante scuola Milan ha un contratto piuttosto oneroso che scadrà nel 2025, una delle tante scelleratezze compiute durante la sessione invernale del mercato di due stagioni fa. Si dovrà lavorare per la risoluzione, non sarà semplice trovare l’accordo.

Sono scaduti i contratti di Nobile, Rizzo, Di Modugno, Antonacci, Schenetti, Embalo, Manneh, Tonin, Odjer e Di Noia (quest’ultimo, già ufficializzato dall’Entella). Per l’ex capitano, si parla da giorni di un ritorno a casa (lo cerca il Trapani), ma anche di un possibile tentativo del club di rinnovare il contratto. Sembra più lontana, invece, una permanenza di Moses Odjer.

Con questo scenario, è dunque immaginabile che il mercato in entrata del Foggia sarà molto intenso, con almeno 12 (se non addirittura di più) volti nuovi. Focus sull’attaccante: il sogno resta Lescano, ma portarlo a Foggia richiede un impegno economico notevole (la Triestina ha sborsato 350mila euro per strapparlo al Pescara). Le alternative non mancano, come Alberto Spagnoli (come Mondonico, reduce dall’esperienza all’Ancona), Simone Guerra ed Emanuele Pecorino, entrambi della Juventus. Per il centrocampo il nome più gettonato in questi giorni è quello di Samuele Damiani del Palermo, un volto noto per Brambilla che lo ha avuto alla Juventus Next Gen. E a proposito di volti noti, non sono da escludere arrivi di calciatori che hanno disputato l’ultima stagione a Messina (come l’attaccante esterno Zunno, il terzino Ortisi e il mediano Frisenna)