Calciomercato, l'Audace Cerignola piazza il primo acquisto: arriva il centrocampista goleador Vono

La nuova stagione dell'Audace Cerignola parte ufficialmente oggi, con l'annuncio del primo ingaggio. Il club ofantino ha infatti comunicato il tesseramento del centrocampista Riccardo Vono, classe 2000, proveniente dal Chieri (nel girone A di Serie D) dove ha totalizzato 24 presenze e 9 gol nella stagione 2023/24.

In precedenza ha vestito la casacca del Gozzano, club militante nel girone A di serie D, dove ha totalizzato 31 presenze e 9 reti. Cresciuto nelle giovanili dello stesso Gozzano, esordisce in D nella stagione 2017/18 (7 presenze). Successivamente passa al Sondrio (D) dove è titolare inamovibile (29 presenze, 1 gol). Nella stagione 2019/20 torna in forza al Gozzano, neo promosso in C, dove colleziona 10 presenze e 1 gol. Dopo la retrocessione in D resta in maglia rossoblù (36 presenze, 2 reti).

Nella stagione 2021/22 torna in C dove con la maglia del Giana Erminio realizza 33 presenze e 1 gol.

Vono si lega all’Audace Cerignola per due stagioni con scadenza 30/06/2026.