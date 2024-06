Jimmy Allegrini lascia Cerignola, il saluto del capitano: "Resterete nel mio cuore"

Un reel sulla pagina ufficiale del club, che ripercorre sei anni di gioie e di trionfi, con un narratore speciale: il capitano Giacinto 'Jimmy' Allegrini.

Dopo sei lunghi anni le strade del difensore e dell'Audace Cerignola si separano: "È difficile trovare le parole giuste per affrontare questo momento, non ho mai amato i saluti, soprattutto quelli definitivi. A malincuore questo percorso termina qui dopo sei anni".

Anni bellissimi nei quali la squadra è riuscita a raggiungere un grande obiettivo, il ritorno in serie C dopo 84 anni: "Ho avuto l'onore di indossare la fascia, dato tutto me stesso, con grande abnegazione e senso di appartenenza. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questi anni meravigliosi. Qui ho conosciuto gente straordinaria. Ai tifosi dico che resterete sempre nel mio cuore".

Arrivato a Cerignola a metà della stagione 2017/18, Allegrini ha vestito la maglia dell'Audace fino alla stagione 2023/24 con l'intermezzo di Taranto nella stagione 2019/20, conclusasi anzitempo per l'emergenza Covid. In totale ha vestito la maglia gialloblu 144 volte tra campionato, coppa e playoff, firmando 3 gol. Nell'ultima stagione ha totalizzato 15 presenze.