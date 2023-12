Il Foggia si prepara al derby con il Cerignola: sullo sfondo, un possibile cambio di proprietà

Il derby in programma questa sera al 'Monterisi' tra Audace Cerignola e Foggia, oltre a essere importante per la classifica, potrebbe assumere anche un altro significato. Potrebbe essere, infatti, l'ultima partita dell'era Canonico.

Il condizionale è d'obbligo fino a quando non ci sarà il nero su bianco, ma le voci affastellatesi negli ultimi giorni sono più che dei semplici rumors. La trattativa è in corso e vede un gruppo di imprenditori della provincia di Foggia, guidati dal commercialista cerignolano Francesco De Cosmo - volto noto, avendo ricoperto un ruolo dirigenziale nel Foggia nella scorsa stagione - pronti a rilevare il pacchetto di maggioranza del club.

Il nuovo gruppo starebbe già lavorando alla programmazione tecnica con l'arrivo di altre due vecchie conoscenze, Vincenzo Todaro e, soprattutto, Matteo Lauriola, che riprenderebbe la carica di direttore sportivo, e avrebbe già scelto il nuovo allenatore, ovvero l'ex Potenza Giuseppe Raffaele. Il tutto spiegherebbe il lungo silenzio dietro il quale si sono trincerati il patron e l'organigramma dirigenziale, nonché la scelta di procrastinare l'ingaggio di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Cudini annunciato giovedì scorso.

Non è nota la data del presunto closing, ma non è escluso che già in settimana arrivino novità sul futuro del Foggia, in un senso o nell'altro. Intanto la squadra si appresta a disputare il derby con l'Audace con il tecnico della Primavera Olivieri in panchina. Una sfida delicata, perché gli ultimi risultati negativi hanno assottigliato il margine di vantaggio sulla zona playout (attualmente di soli quattro punti). Vincere, regalerebbe barlumi di serenità. Motivazioni analoghe anche per la squadra di Tisci, che ha gli stessi punti dei satanelli, ma può vantare una situazione ambientale e societaria sicuramente più serena. Per i rossoneri il ritorno dal 1' di Schenetti, con Peralta e Tonin confermati in avanti.