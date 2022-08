Il Foggia a riposo fino a mercoledì: Boscaglia e la piazza attendono gli ultimi colpi di mercato

Serie C Girone C

Riprenderanno mercoledì gli allenamenti del Foggia. Il campo Figc ospiterà i ragazzi di Boscaglia fino a domenica 21 agosto. Nel gruppo dovrebbero rientrare anche Davide Petermann e Giacomo Sciacca, assenti all’allenamento congiunto svoltosi al ‘Poli’ di Molfetta sabato scorso, il primo per un virus intestinale, il secondo per noie muscolari, come comunicato in una nota ufficiale dal club rossonero.

Due assenze che, nell’immediato, avevano fatto abbastanza rumore, alla luce della situazione contrattuale (entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023) non ancora risolta. Le precisazioni del club hanno avuto lo scopo anche di stanare sul nascere le voci di un malcontento dei due calciatori nonché la preoccupazione di una parte della piazza, che l’improvvisa partenza di Curcio potesse generare un doloroso effetto domino con altri addii eccellenti.

Anche perché l’inizio di stagione si avvicina lentamente e nella rosa restano dei buchi da colmare. Con l’arrivo di Leo, il tecnico ha completato il reparto difensivo ottenendo anche l’alternativa a Garattoni sulla corsia di destra. Tuttavia, i problemi restano in attacco. Ogunseye ha fin qui dato delle risposte più che soddisfacenti, ma puntare su un solo centravanti per tutta la stagione sarebbe pericoloso per qualsiasi squadra, figurarsi per una dalle dichiarate ambizioni. Resta viva la pista Alexis Ferrante, anche alla luce dell’ingaggio, da parte della Ternana, di Favilli, già a segno nell’esordio in campionato ieri ad Ascoli. L’assenza dell’argentino dalla lista dei convocati è una chiara indicazione sul suo futuro. Così come quella di Salzano, altro giocatore accostato al Foggia nelle scorse settimane, e che potrebbe interessare nuovamente al club rossonero se davvero l’addio di Curcio fosse il prodromo di un cambio di modulo.

Se, invece, si decidesse di proseguire con il 4-2-3-1, allora Belviso dovrà lavorare alacremente anche per colmare l’altro buco in rosa, il lato sinistro della trequarti, come testimonia l’impiego di Nicolao nell’allenamento con il Molfetta.