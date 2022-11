Accolto il ricorso di Pelusi: "Vizi procedurali dietro le revoche". Nel Cda può tornare anche la Pintus

Se da un lato la squadra sta ottenendo risultati incoraggianti (10 punti nelle ultime 4 partite, ndr) e risalendo la classifica, restano tante le incognite societarie. Il Foggia, come è ormai consuetudine da almeno un paio di decenni, non riesce a vivere periodi prolungati di serenità sia sotto il profilo sportivo che societario. L’arresto del presidente Canonico – che, va detto, non coinvolge direttamente il club rossonero – rischia di creare comunque dei problemi per quel che riguarda la gestione della società. La Giustizia sportiva, infatti, prevede il decadimento di una carica in caso di problemi con la giustizia. Ad alimentare il caos, come è ormai noto da alcuni giorni, c’è stato il reintegro di Davide Pelusi, il cui ricorso presentato al Collegio Arbitrale avverso le revoche degli incarichi di amministratore delegato e consigliere di amministrazione, è stato accolto. Il reintegro di Pelusi, spianerebbe la strada anche al ritorno nel cda di Maria Assunta Pintus e del figlio Edoardo Chighine, usciti lo scorso 6 aprile quando l'assemblea dei soci determinò la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione, ridotto a tre membri (Canonico, il figlio Emanuele e l'ex amministratore delegato Carbotti).

Il pronunciamento del Collegio arbitrale si è basato in prima battuta su vizi procedurali riguardanti la convocazione dell’assemblea dei soci del 27 agosto 2021 nella quale Pelusi fu revocato. Nello specifico, come spiega l’avvocato Iorio, uno dei legali del manager foggiano, non sono stati rispettati i termini di convocazione e non era stata indicata la revoca all’ordine del giorno.

“Nel merito della predetta revoca, è stato censurato un uso distorto della clausola ‘simul stabunt simul cadent’ (clausola in base alla quale, se decade un amministratore decade tutto il cda, ndr). Infatti, a fronte delle dimissioni di due consiglieri, l’assemblea dei soci ha ritenuto decaduto anche il dottor Pelusi. Tuttavia, notoriamente, non esiste una clausola ‘simul stabunt simul cadent’, applicabile ex lege, ma la stessa trova applicazione solo ove statutariamente prevista, diversamente dal caso in esame”, commenta Iorio.

“Dulcis in fundo, aggiungo che se anche vi fosse stata una siffatta previsione statutaria la stessa sarebbe stata applicata in maniera abusiva perché dopo le dimissioni di alcuni amministratori, gli stessi sono stati rieletti subito dopo l'auspicato evento caducatorio in capo all'amministratore Pelusi. In sostanza, sarebbe stata utilizzata solo per illegittimamente far decadere Pelusi. Anche l'assemblea del 16 settembre 2021 è stata dichiarata nulla per difetto di rituale convocazione. La stessa, infatti, fu convocata dai consiglieri Canonico e Pintus che non erano più amministratori (dimissionari e irregolarmente eletti per effetto delle predette irregolarità)”, puntualizza il legale del team Legislab.

Come confermato dal legale, oltre a rientrare nel Cda torna di fatto a essere amministratore delegato del Foggia. Tuttavia, alla luce del pronunciamento, resta da comprendere se anche le deliberazioni che l’Assemblea dei soci ha approvato dopo la defenestrazione di Pelusi (ovvero, dal settembre 2021 in poi) siano da considerare nulle: “Questa è una tematica più complessa e molto tecnica. In estrema sintesi, le invalidità sancite dal Collegio Arbitrale sicuramente hanno rilevanza, a titolo esemplificativo, rispetto alle successive deliberazioni di nomina degli amministratori e delle delibere di approvazione del bilancio”.

Si resta in attesa, dunque. Qualche novità potrebbe giungere nella giornata di dopodomani in cui è programmata l’assemblea dei soci.