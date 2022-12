I soci d'accordo con De Filippo e Perretta: presto l'incontro con i mandatari del gruppo interessato al Foggia

Si registra fermento attorno al Calcio Foggia 1920. Se da un lato l'attuale società sta vivendo una situazione di preoccupante stallo, dall'altro c'è particolare attenzione rivolta alla potenziale trattativa per l'acquisizione delle quote della società rossonera, da parte di un gruppo industriale, rappresentato dall'avvocato Giuseppe De Filippo e dal dottor Giuseppe Perretta.

Come si ricorda, i due mandatari hanno formulato, lo scorso 28 novembre, una manifestazione di interesse ai tre soci del Calcio Foggia 1920. Due giorni dopo, è arrivata la formale richiesta di un incontro preliminare per avviare la full due diligence. Il terzo atto è andato in scena oggi pomeriggio. Con una breve nota i due professionisti annunciano l'adesione da parte dei soci al programmato incontro preliminare. Non si conoscono la data né le modalità dell'incontro, "per ovvie ragioni di riservatezza e per non pregiudicare l'avvio di una concreta, seria ed auspicabile trattativa finalizzata a un eventuale acquisto della società calcistica".

Malgrado non sia stata rivelata la data, è ipotizzabile che l'incontro (che potrebbe anche svolgersi da remoto) avvenga quanto prima. Contestualmente, nelle scorse ore si è registrata un'altra manifestazione di interesse proveniente dallo studio inglese Aticus Law Solicitors, con sede a Manchester, a firma dell'avvocato Simon Fagan.

Su questa proposta, tuttavia, non mancano le incognite, a partire dal fatto che la stessa sia stata inviata inizialmente al solo Nicola Canonico. Tuttavia, i due gruppi potrebbero non essere i soli ad avvicinarsi al Foggia, se davvero trovasse riscontri concreti la voce di una ulteriore manifestazione di interesse pronta per essere formulata (voce tutta da verificare).

Intanto, sul fronte societario, va sbrogliata la matassa relativa al consiglio di amministrazione. La Pintus avrebbe già palesato l'intenzione di non accettare l'incarico di presidente del Cda, in risposta al comunicato dello scorso 22 novembre. Il nuovo Cda potrebbe essere annunciato la prossima settimana.