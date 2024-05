Caos Foggia, Canonico incontra la sindaca. Il presidente ribadisce: "Lascio il club gratis"

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha incontrato in forma riservata il presidente del Calcio Foggia 1920 Nicola Canonico, che ha raccolto l’invito formulato attraverso una pec inviata alla società di via Gioberti, dopo l’annuncio del disimpegno paventato dallo stesso principale azionista. La prima cittadina ha chiesto al presidente Canonico, alla luce della scadenza ravvicinata del termine per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Lega Pro, di scongiurare un epilogo che sarebbe deleterio per la società stessa, la squadra, i tifosi e la città tutta.

Il presidente ha ribadito la sua posizione e confermato la volontà di lasciare il club per i noti fatti di cronaca (intimidazioni e insulti): "Se le quote non venissero rilevate, non procederò all'iscrizione del club alla stagione sportiva 2024/25 della Lega Pro, salvo immediati interventi finanziari da parte del socio di minoranza Map Consulting srl che fa capo alla dottoressa Maria Assunta Pintus".

Canonico ha anche precisato che le sue quote sono a disposizione a titolo gratuito a qualsiasi soggetto interessato alla acquisizione ribadendo, inoltre, la disponibilità a rinunciare ai finanziamenti e versamenti in conto capitale soci apportati al club, cifra stimata di oltre 4 milioni di euro ai quali vanno aggiunti 850mila euro di sponsorizzazioni riconducibili alle sue società. Rispetto al precedente comunicato, dunque, non ci sarebbero preclusioni anche verso gli imprenditori locali.

Nell'incontro è stato fatto anche il punto sulla attuale situazione debitoria, illustrata dalla società in modo informale, che ammonta a 6.289.043 euro al 31 marzo 2024. Ma, al netto dei finanziamenti dei soci, dei crediti e dell’attuale disponibilità bancaria, la situazione effettiva è di 2.371.827,00 euro, a fronte di 2.577.518,00 euro ereditati dalla precedente gestione, cosi come da dati di bilancio approvati.

"È stato inoltre sottolineato che, nell'ultimo triennio, la Map Consulting (la società della dottoressa Pintus), ha versato 38136 euro, cifra che evidenzia la differenza tra i contributi forniti al Calcio Foggia 1920 per garantirne la sopravvivenza", si legge nella nota del club rossonero.

La società rende anche noto che il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'assenza di procedure di liquidazioni giudiziarie, di fallimento di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, e che non sono state presentate domande per l’ammissione al concordato preventivo o per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

La sindaca Episcopo avrà adesso un’interlocuzione in forma riservata con la dott.ssa Maria Assunta Pintus, socia di minoranza e riferimento della Map Consulting, al fine di avere un quadro ancora più esaustivo della situazione societaria. Ne seguiranno ulteriori con altri possibili interessati, sempre per assicurare l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro della squadra rossonera entro il termine perentorio del 4 giugno prossimo.