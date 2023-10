Riccardi si presenta: “Foggia piazza giusta per me. Il nostro stadio fa paura agli avversari”

Non la definisce una occasione di riscatto, ma la piazza giusta per migliorarsi. Davide Riccardi è l’ultimo volto nuovo del mercato rossonero, giunto in Capitanata da svincolato per colmare il vuoto lasciato da Manuel Marzupio dopo il grave infortunio al legamento crociato rimediato a Catania.

Riccardi era rimasto svincolato in seguito alla sparizione del Siena dal calcio professionistico. L’uscita di scena della società toscana, però, si è concretizzata solo ad agosto inoltrato, il che ha indotto le parti a un reciproco temporeggiamento. C’era, infatti, già stato un approccio in estate, diventato poi accordo scritto qualche mese dopo: “Foggia è la piazza giusta per questa fase della mia carriera, non me ne vengono in mente migliori”, ha esordito nella conferenza stampa di presentazione. Ringrazia il suo legale per il sostegno in un periodo piuttosto complicato che, fortunatamente, sembra ormai alle spalle.

Malgrado l’inattività, Riccardi si è sempre allenato, sta bene ed è a disposizione di mister Cudini. Domenica scorsa era in panchina, domani in Coppa potrebbe fare il suo esordio: “Conosco il mio corpo, so quando posso andare o quando è il caso di fermarmi. Sono pronto già per domani”.

In carriera ha ricoperto vari ruoli della difesa, ma quello di centrale resta il suo preferito: “Essendo di piede destro, nella linea a tre preferisco giocare da centrale o da braccetto destro. Nella difesa a quattro posso giocare sia nel centrodestra che nel centrosinistra. A Taranto ho fatto il terzino, ma sono un centrale puro”.

A proposito di Taranto, la mente torna a due stagioni fa, quando Riccardi fu vicino a vestire la maglia del Foggia: “Ero a Lecce con il contratto in scadenza e decisi di andar via. Ci fu un contatto con il Foggia, poi firmai con la Triestina un triennale. Poi, però, mi ritrovai l’ultimo giorno di mercato in prestito al Taranto. Non era ciò che volevo, ma comunque la mia esperienza a Taranto è stata positiva”.

Non vede l’ora di giocare davanti al pubblico di casa: “Il tifo ti dà una spinta incredibile, difficile da spiegare a parole. Questo stadio fa paura agli avversari, è un’arma in più”. Sugli obiettivi ha le idee chiare: “Possiamo giocarcela con tutti e levarci grandi soddisfazioni”.

Chissà che l’occasione non arrivi già domani sera con il Sorrento: “È un’occasione per chi ha giocato meno di dimostrare il proprio valore al mister anche in vista delle gare di campionato. L’obiettivo è vincere, non si regala niente a nessuno”.