Dal Comune “massimo impegno” per il Foggia, ma Episcopo avvisa Canonico: “Non apprezzo condizioni”

La nota attraverso la quale il presidente Canonico ha palesato il suo disimpegno, annunciando di voler affidare le proprie quote del Foggia alla sindaca e – implicitamente – l’interruzione della trattativa con il fondo americano per la cessione del club, ha scosso Palazzo di Città, oltre che l’intera piazza. Il Comune, infatti, si attendeva di interloquire sì con il presidente, ma solo per definire i termini della convenzione per la gestione dello stadio Zaccheria.

Il dietrofront del patron rende ora la questione stadio secondaria, perché c’è un futuro da garantire al club rossonero, il quale non può permettersi nuovamente di sparire dalla geografia del calcio professionistico per la terza volta in poco più di dieci anni. Con la mancata cessione e la decisione del patron di non voler più guidare il club, il rischio c’è.

Per questo l’Amministrazione ha subito richiesto formalmente un incontro con Canonico. Ci sono molteplici aspetti da chiarire, dalle motivazioni passando allo stato di salute attuale della società.

“Sappiate che non perderemo un istante senza lavorare per il Foggia calcio. Siamo sportivi e capiamo il bisogno popolare di esprimersi anche negli stadi, garantiamo il massimo impegno. Perlustreremo tutti gli orizzonti imprenditoriali e giuridici anche per capire le mosse da fare”, ha dichiarato a FoggiaToday la sindaca Maria Aida Episcopo.

I tempi sono ristretti, anche perché entro il 4 giugno andrà perfezionata l’iscrizione (con i relativi pagamenti di emolumenti e ritenute Irpef a tesserati e dipendenti): “Sappiamo che c’è questa scadenza perentoria, stiamo correndo all’impazzata”.

C’è però un aspetto del comunicato di Canonico che ha lasciato perplessi e che è piaciuto poco, ovvero la disponibilità a cedere le quote a eccezione di quegli imprenditori che lo scorso anno presentarono una offerta da lui ritenuta offensiva. Sul caso specifico la sindaca non si pronuncia, ma mette subito le cose in chiaro: “Siamo sul si dice, devo recepirlo dalla fonte diretta. Tuttavia, sono una sindaca e devo lavorare sugli atti formali. È ovvio che, se subentro in toto a una gestione che mi ha preceduta, non apprezzo che ci siano condizioni”.