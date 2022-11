La cura Gallo funziona, Nobile: "Dietro siamo più compatti, ma possiamo ancora migliorare"

Girone C

La porta rossonera non è più così penetrabile da circa un mese. Dopo l'infausta trasferta di Pagani, il Foggia ha subito quattro reti in cinque gare; sei, se si include anche la gara di Coppa con la Juve Stabia. Segno che la cura Gallo sta funzionando e ha raccolto risultati notevoli soprattutto nella fase difensiva. Ne sa qualcosa Tommaso Nobile, portiere del Foggia, comunque tra i meno colpevoli anche quando la porta rossonera era tutto meno che un fortino inespugnabile: "Non è stata solo colpa della difesa. Abbiamo vissuto un periodo di confusione generale", ha spiegato il numero 15 dei satanelli in conferenza stampa.

Senza voler scadere nei soliti paragoni tra passato e presente, è evidente che la squadra ora sia molto più equilibrata: "Siamo più compatti, prendiamo meno gol e fa piacere. Significa che la difesa è più solida". L'inizio di stagione alimenta qualche rammarico: "Abbiamo avuto una ripresa importante, eravamo penultimi. C'è soddisfazione, ma anche rammarico per i punti persi per strada". Rimpianti che anche la gara con l'Avellino ha generato: "Peccato non aver vinto, avevamo la possibilità di arrivare sesti".

Si trova bene a Foggia, dove il guardiano della porta rossonera ha voluto giungere fortemente, malgrado le lusinghe di altri club: "Giocare a Foggia è un'altra cosa rispetto ad altre piazze". Si sofferma anche sul collega di reparto Dalmasso: "Ho un ottimo rapporto con lui sia dentro che fuori dal campo. Ci confrontiamo spesso e ci diamo consigli reciproci. Tra noi c'è fiducia e rispetto".

Con l'Avellino ha subito gol su punizione, tutto sommato evitabile: "Qualcosa da ridire c'è. Prendere gol su una punizione non spettacolare è stato un peccato. Il rammarico è mio perché avrei potuto fare cose diverse. Con il mister abbiamo analizzato la situazione, mi ha fatto notare che avremmo potuto sistemare meglio i compagni che erano troppo schiacciati su di me, concedendomi poco spazio per muovermi e una scarsa visuale".

Malgrado la mancata vittoria, la squadra ha mostrato ancora notevoli progressi: "Ma ha ancora tanti margini di miglioramento. Con mister Gallo abbiamo cambiato modo di giocare e sistema. Ci ha dato un'altra visione, ma ci stiamo ancora amalgamando. Dalla mia posizione posso dire che la squadra è molto compatta, non aggiusterei niente. Cercherei solo di determinare di più in fase offensiva".

Sul suo ruolo, anche in fase di costruzione, aggiunge: "Mi piace giocare molto con i piedi, come si chiede ai portieri moderni. Mi piacerebbe anche farlo meglio. Per ora il mister ci ha invitati prima ad acquisire maggiore sicurezza tra di noi, poi col tempo - quando anche la situazione di classifica sarà migliore - potremo provare a forzare le giocate e giocare di più partendo dal basso".