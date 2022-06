Calcio Foggia, c'è interesse ma ancora nessuna offerta: intanto Canonico pensa a Boscaglia

La deadline fissata dal presidente Nicola Canonico è scaduta domenica scorsa. Nel corso dei sette giorni di tempo concessi dall'imprenditore barese ai gruppi locali e non, potenzialmente interessati all'acquisizione della maggioranza del Calcio Foggia 1920, non si sono registrate offerte ufficiali. Ma non è detto che non arrivino nelle prossime ore.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse da parte di un gruppo molto forte, che potrebbe presto concretizzarsi. Sarebbe il gruppo coinvolto dall'avvocato Giorgio Stoduto - sanseverese, ma operante nella Capitale - che nei giorni scorsi, ai microfoni di Mitico Channel, ha rivelato l'avvio di un dialogo, in qualità di consulente, con alcuni investitori. Lo stesso Stoduto ha annunciato che all'inizio della settimana in corso, il gruppo avrebbe sciolto le riserve circa l'eventuale disponibilità a tramutare l'embrionale interesse in una offerta vera e propria.

Tuttavia, allo stato attuale, resta quello di Canonico l'unico progetto tecnico imbastito e pronto a essere lanciato. Con Zeman e Pavone fuori dai giochi, resta da scegliere il nuovo tecnico. Tanti i nomi, più o meno verosimili, venuti fuori nelle ultime ore. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Roberto Boscaglia, tre promozioni nel curriculum (una doppia con il Trapani e una con l'Entella), che risponderebbe alla perfezione all'obiettivo del patron rossonero, ovvero quello di portare a Foggia un tecnico esperto e abituato a lottare per gli obiettivi prestigiosi. Interpellato da FoggiaToday, Boscaglia non ha voluto rilasciare dichiarazioni, essendo ancora sotto contratto con il Palermo (da cui fu esonerato nella scorsa stagione, ndr) fino al 30 giugno prossimo. Ma potrebbe essere proprio lui l'uomo giusto per Canonico, sempre che non giungano novità societarie.