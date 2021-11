Il Foggia perde Alastra, ma ritrova Curcio: il dieci rossonero protagonista nell’allenamento congiunto a San Ferdinando

Serie C Girone C

Continua la preparazione del Foggia di Zeman in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Vibonese. Nove i gol realizzati dai rossoneri nell’allenamento congiunto disputato questo pomeriggio allo stadio Comunale di San Ferdinando di Puglia.

Sugli scudi, Curcio e Tuzzo, entrambi autori di una doppietta. Nella prima frazione, davanti a Volpe, sono stati schierati Martino, Girasole, Di Pasquale e Di Jenno, a centrocampo hanno giocato Gallo, Ballarini e Rizzo Pinna con Vigolo, Curcio e Merkaj a comporre il tridente d’attacco. Sono andati a segno Merkaj, Rizzo Pinna, Ballarini e Curcio.

Nella seconda frazione Zeman ha mandato in campo Dalmasso tra i pali, Ballarini, Nicoletti, Di Pasquale e Di Jenno in difesa, Gallo, Maselli e Garofalo a centrocampo, Tuzzo, Ferrante e Curcio in attacco. Marcatori di questa frazione Tuzzo, con una doppietta, Maselli, Gallo e Curcio.

La buona forma di Alessio Curcio è sicuramente una buona notizia per mister Zeman, che domenica ritroverà il suo numero dieci, assente a Campobasso per squalifica. Un recupero importante che fa da contraltare alla notizia poco lieta riguardante il portiere Fabrizio Alastra.

Uscito anzitempo in quel di Campobasso per un infortunio muscolare, l’estremo difensore ha rimediato una contrattura al retto femorale della coscia destra. Salterà sicuramente la gara di domenica; l’auspicio è che possa tornare disponibile per la trasferta di Catanzaro. Al suo posto giocherà Volpe, con Dalmasso che verrà inserito in lista.

Nessuna buona nuova neppure dagli altri infortunati. Per Di Grazia si prospettano altre due settimane prima del rientro. Tempi più lunghi, invece, per Davide Merola, assente ormai da un mese. Non dovrebbe farcela neppure Michele Rocca, ancora alle prese con un problema alla caviglia. A loro e all’altro lungodegente Markic, si aggiunge anche l’indisponibilità di Davide Di Pasquale, espulso per doppia ammonizione domenica scorsa e per questo appiedato per un turno dal Giudice sportivo.