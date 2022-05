Il messaggio di Zeman a Canonico: "Sono tesserato fino al 30 giugno. Mi auguro di proseguire"

Le parole del mister nel corso della presentazione del libro 'Zemanlandia' di Domenico Carella: "Non ho le carte in mano. Ho letto che è stato preso un altro allenatore, ma finché non è ufficiale... Io sono qui fino al 30 giugno. Zemanlandia mi auguro che prosegua"

Non è ancora finita, anche se le chance di una prosecuzione del sodalizio restano poche. Ma Zeman il suo messaggio lo ha lanciato: "Non ho le carte in mano. Ho letto che è stato preso un altro allenatore, ma finché non è ufficiale... Io sono qui fino al 30 giugno. Zemanlandia mi auguro che prosegua", ha commentato il boemo nella serata di presentazione del libro 'Zemanlandia' di Domenico Carella.

Zeman e Foggia come Maradona e Napoli, una proporzione che ci sta tutta, perché si parla di legami tra un uomo di calcio e una piazza che vanno al di là dell'aspetto puramente sportivo. Eppure, la storia può non bastare: "Maradona lo hanno mandato via, può succedere anche con me a Foggia. Mi auguro che si continui, non per me, ma per Foggia".

Tutto dipenderà dall'incontro - previsto per la giornata di martedì - anche se sono tante le cose da sistemare: "Non so se basterà parlare. Serve fare calcio sul serio e con impegno". Il mister non fa giri di parole, ribadendo quelle criticità che hanno reso instabile il rapporto con il presidente Canonico.

Il mister resta soddisfatto per i risultati della squadra, che a più riprese ha ringraziato per l'impegno profuso: "Hanno dato il massimo. Se l'arbitro ci avesse dato il rigore con l'Entella, avremmo fatto qualcosa di più, nonostante i problemi avuti durante l'anno. Che cosa serve alla squadra? Difficile dire quanti innesti servano, ma io mi sento di ringraziare la squadra e i miei collaboratori".

E sulla possibilità di una nuova Zemanlandia ha aggiunto: "Il calcio è ciclico, prima o poi arriverà qualcuno che riuscirà a riportare il Foggia in Serie A. Mi auguro accada a breve".