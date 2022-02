Sorpresa allo 'Zac', riecco Signori: Beppegol riabbraccia il suo Maestro Zeman

Girone C

Una gradita visita nella rifinitura odierna: allo Zaccheria ha fatto ritorno Beppe Signori. L'ex bomber di Foggia, Lazio e Bologna ha fatto visita alla squadra e assistito all'allenamento della squadra, alla vigilia della trasferta con la Turris. L'occasione per riabbracciare il suo mentore Zdenek Zeman, il diesse Peppino Pavone e l'ex dirigente Franco Altamura.

Beppe gol è tornato a Foggia a otto mesi di distanza dalla festa per il centenario: "Un maestro che mi ha cambiato la carriera", ha dichiarato a proposito del tecnico boemo: "Ero un 10 che non faceva gol, mi ha trasformato. Mi ha portato a vincere per tre anni la classifica cannonieri".