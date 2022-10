È ufficiale: Fabio Gallo nuovo allenatore del Foggia. Belviso si dimette, Lauriola al suo posto

Serie C Girone C

Arriva l'ufficialità del Foggia: Fabio Gallo è il nuovo allenatore dei satanelli. Per lui contratto fino al prossimo giugno. Nato a Bollate, nel Milanese, 52 anni fa, Gallo è cresciuto calcisticamente nell'Inter. Dopo l'esperienza nel settore giovanile nerazzurro, ha vestito lel maglie di Oltrepò, Spezia, Alessandria, Brescia, Atalanta, Ternana, Como, Treviso, Torino e Novara, dove si ritirò nel 2009.

Nella stagione successiva, l'inizio dell'esperienza con l'Atalanta, prima come allenatore degli Allievi Nazionali poi della Primavera. Seguiranno le esperienze sulle panchine di Giacomense, Brescia (come allenatore in seconda), Spezia (due anni alla guida della formazione Primavera), Como, Spezia, Ternana, Potenza e della nazionale dell'Azerbaijan come vice di Gianni De Biasi.

Contestualmente, la società rossonera ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni del direttore sportivo Emanuele Belviso: "La Società, che ha preso atto e rispettato questa decisione, ringrazia Belviso sentitamente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, con professionalità massima e totale dedizione alla causa rossonera". Al suo posto, arriva Matteo Lauriola.