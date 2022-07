Calcio Foggia 1920, tribunale di Bari rigetta ricorso di Canonico: “Inammissibile per incompetenza territoriale del giudice”

Arrivano novità sul contenzioso in atto tra il presidente del Foggia Nicola Canonico e l'ex presidente Maria Assunta Pintus. In merito al ricorso cautelare ex art. 700 rigettato dal tribunale di Bari, arrivano le precisazioni del legale dell'imprenditore barese: "Nell’ordinanza di rigetto del 19/07/2022 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. 3754/2022 il Giudice non autorizza Maria Assunta Pintus ad incassare gli assegni del Presidente Nicola Canonico, bensì dichiara l’inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale del Giudice adito, dovendo il predetto essere incardinato presso il giudice che si sta occupando del merito, quindi a Cagliari”.

Dunque, contrariamente a quanto emerso nelle ore scorse, il pronunciamento del giudice non autorizza la Pintus all'incasso degli assegni messi a garanzia per il passaggio delle quote dalla stessa imprenditrice all'attuale socio di maggioranza del club rossonero, come accaduto nei due precedenti ricorsi entrambi rigettati. Pertanto, sarà il tribunale di Cagliari a pronunciarsi.