Covid in casa Foggia: salgono a tre i calciatori positivi

Sono in totale 3 i calciatori del Foggia attualmente positivi all'infezione da Covid-19. Il club rossonero informa che in seguito al nuovo giro di tamponi molecolari effettuati all'intero gruppo squadra, i 2 calciatori già positivi e attualmente in isolamento, sono risultati ancora positivi. A questi, si è aggiunto un altro elemento del gruppo squadra.

"Il club rossonero ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti provvedendo a mettere in isolamento domiciliare anche il terzo calciatore risultato positivo".