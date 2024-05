Canonico pronto a cedere il Foggia, l'imprenditore conferma: "Trattative avanzate con un fondo americano"

Stavolta la stretta di mano e il 'nero su bianco' potrebbe realmente esserci. A confermarlo è lo stesso diretto interessato: Nicola Canonico è sul punto di cedere il Foggia. Ma a differenza delle passate trattative, tutte arenatesi, stavolta è lo stesso imprenditore barese a confermare lo stato avanzato delle trattative con una società di New York, la MergersCorp M&A International.

“Ho sempre dichiarato che sarei stato disposto ad aprire un dialogo per la cessione del club nel momento in cui, al mio posto, si fosse fatto avanti qualcuno di serio e affidabile. Le notizie emerse negli ultimi giorni, in merito a una trattativa che va avanti ormai da tempo per l’acquisto del club rossonero, corrispondono a verità e confermano le mie intenzioni di lasciare il progetto Foggia in mani solide e sicure, aggettivi che sono sinonimo della società interessata al Calcio Foggia 1920, ovvero la MergersCorp M&A International, marchio specializzato nelle attività di Corporate Finance e Finanza Aziendale. Sono dunque lieto di annunciare che sono in corso trattative avanzate e che le parti stanno lavorando affinchè ci sia una conclusione positiva”.

La stessa MergersCorp conferma lo stato avanzato della trattativa: "È una società di consulenza di investment banking leader negli Stati Uniti, specializzata nel facilitare le acquisizioni di aziende di vari settori. Con un team di professionisti esperti e una storia di affari di successo, Mergerscorp è nota per la sua esperienza nel guidare i clienti attraverso transazioni complesse e ottenere risultati favorevoli. La società è stata fondata con la missione di fornire strategie e servizi di consulenza completi per aiutare le aziende a superare le complessità di fusioni e acquisizioni. Siamo lieti di confermare che sono in corso trattative con un fondo di private equity americano per la potenziale cessione del Calcio Foggia 1920. La proprietà del club sta discutendo con le parti interessate e sta lavorando per una conclusione positiva. I proprietari sono impegnati a garantire il successo futuro e la sostenibilità del club e stanno esplorando tutte le opzioni per garantirne la sostenibilità a lungo termine. Ulteriori dettagli saranno forniti con il progresso della negoziazione".