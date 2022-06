Il Gruppo Fortore è interessato al Foggia, ma non c'è stata alcuna offerta: "Il contenzioso tra soci blocca tutto"

Mentre il Foggia di Canonico ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione, con l'annuncio del nuovo tecnico Boscaglia, continuano a tenere banco le vicende societarie. In attesa di un riscontro dal Tribunale di Bari sulla controversia che vede protagonisti il patron e l'ex presidente Maria Assunta Pintus, arriva una dichiarazione ufficiale del Gruppo Fortore Energia, facente capo al lucerino Antonio Salandra, interessato all'acquisizione della maggioranza del club rossonero. Nella giornata di ieri, il presidente Canonico ha smentito le voci circa una offerta fatta recapitare via pec dal gruppo.

Sul caso, si è espressa la stessa Fortore Energia, "al fine di evitare il diffondersi di notizie inesatte in merito alla presunta proposta d’acquisto del pacchetto di maggioranza del Calcio Foggia 1920".

La Fortore conferma i contatti con la società rossonera ai quali, però, non ha fatto seguito la formulazione di una offerta ufficiale. A bloccare l'affare è proprio la controversia tra i soci: "Le informazioni assunte non permettono di avanzare alcuna proposta d’acquisto del pacchetto di maggioranza in considerazione del persistere del contenzioso tra gli attuali soci della Corporate Investments Group. Il Gruppo Fortore - conclude la nota - è comunque disponibile ad offrire il proprio sostegno per consentire al Calcio Foggia 1920 il prosieguo dell’attività sportiva, qualora se ne condividano le linee programmatiche e gli indirizzi societari".