La 'Tonucci & Partners' smentisce Stoduto: "Seguiamo noi la trattativa tra Salandra e il Foggia"

“Confermo quanto dichiarato già due giorni fa alla Gazzetta del Mezzogiorno. Abbiamo ricevuto un mandato esplorativo e un mandato a trattare per verificare la presenza di eventuali investitori interessati a rilevare le quote del Calcio Foggia. E come conseguenza di alcuni interessamenti, come quello della Fortore Energia, abbiamo esteso l’offerta a mezzo pec, sia alla dottoressa Pintus che al presidente Nicola Canonico”.

A parlare è l’avvocato Gianluca Bocchino, referente per la Tonucci & Partners, studio legale che - come precisa - sta curando in qualità di advisor, la trattativa tra il gruppo Fortore della eponima holding facente capo ad Antonio Salandra e gli attuali soci del Calcio Foggia 1920. Come si ricorda, nella giornata di oggi, il presidente Canonico ha annunciato di aver rigettato un’offerta formulata dalla holding per l’acquisizione del 100% della Corporate, detentrice dell’80% delle quote del club rossonero (leggi la notizia).

Bocchino, dunque, smentisce categoricamente la presenza dell’avvocato Giorgio Stoduto nelle interlocuzioni: “Siamo noi della Tonucci & Partners, gli advisor per questa trattativa. Disconosciamo qualunque rapporto con l’avvocato Stoduto che Antonio Salandra non conosce e al quale non ha mai affidato alcun incarico”.

E poi aggiunge: “Tale comportamento è estremamente grave perché, inevitabilmente, rappresenta una indebita ingerenza in una trattativa che non vede coinvolto in maniera assoluta l’avvocato Stoduto. Il nostro cliente lo diffida dall’esporsi in nome e per conto della Fortore Energia”.