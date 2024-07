Calcio Foggia, definito lo staff di mister Brambilla: Terni sarà il vice, tornano Botticella e Colangelo

Prende forma lo staff tecnico guidato da mister Massimo Brambilla. Il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra è stato affidato a Christian Terni, mentre Alberto Pasini è il neo collaboratore tecnico.

Terni, ex Milan, nasce nel 1972 a Cernusco sul Naviglio. In seguito alla sua carriera da calciatore sceglie di intraprendere la strada da allenatore. Pasini, invece, nasce nel 1989 a Desenzano del Garda e intraprende la carriera di preparatore atletico.

Dal 2017 è Docente di Metodologia dell’allenamento per il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed ex Responsabile dell’area performance del Bologna Fc. Il ruolo di mister dei portieri è stato affidato a Domenico Botticella.

Si tratta di un ritorno in rossonero per il mister classe 1976 nativo di San Giovanni Rotondo. Mister Botticella ha prima indossato la maglia dei satanelli come calciatore, poi nel recentissimo passato è stato il preparatore dei portieri nella s.s. 2021/22.

Infine, l’incarico di match analyst è stato assegnato a Piero Colangelo, che ha già ricoperto questo ruolo nel Foggia con Ninni Corda, in serie D nella stagione 2019/20, con Marchionni nel 2021, e nella prima parte della stagione 2022/2023 con Boscaglia.

Colangelo arriva a Foggia dopo l’esperienza della scorsa stagione nel Sorrento sotto la guida di mister Maiuri.