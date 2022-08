Calcio Foggia 1920, sottoscritti 3mila abbonamenti: come e dove ritirare la tessera

Sono oltre 3000 i tifosi rossoneri che hanno sottoscritto il tagliando stagionale per seguire tutte le gare casalinghe del Calcio Foggia 1920. Per chi ha sottoscritto l?abbonamento online, è possibile ritirare la card, valida per l?accesso allo stadio, presso il punto vendita di via Zara 87 , presso i Mercati di città La Prima. Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 - 12.30 alle 16.30 - 19.30.