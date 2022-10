Il Foggia perde e non parla: squadra in silenzio stampa dopo il k.o. con il Taranto

Serie C Girone C

Quattro sconfitte in sei partite, tre gol fatti e dodici subiti, terzultimo posto in classifica. È il pessimo score ottenuto dal Foggia in questo inizio di stagione. Dopo il pesante tonfo contro il Pescara, per i rossoneri è arrivato anche il k.o. nel derby contro il Taranto (squadra anch’essa in difficoltà di risultati).

L’ennesimo risultato negativo ha indotto il club ad adottare il silenzio stampa: “Pur nel rispetto del diritto di cronaca, alla luce del momento in cui si trova la squadra, il club rossonero ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al prosieguo della stagione”.