Calcio Foggia 1920: Pintus e Pelusi tornano nel Cda

Maria Assunta Pintus e Davide Pelusi tornano nel Consiglio di amministrazione del Calcio Foggia 1920. È lo stesso club rossonero ad annunciare il reintegro delle cariche, in seguito all'assemblea dei soci - tenutasi lo scorso 11 novembre - durante la quale si è dato efficacia al lodo del Tribunale di Foggia.

Come si ricorda, il Collegio Arbitrale aveva accolto il ricorso presentato da Pelusi avverso le revoche degli incarici di Amministratore delegato e consigliere di amministrazione avvenute nell'agosto del 2021. Il pronunciamento del Collegio arbitrale si basò in prima battuta su vizi procedurali riguardanti la convocazione dell’assemblea dei soci del 27 agosto 2021 nella quale Pelusi fu revocato. Nello specifico, non furono rispettati i termini di convocazione e non fu indicata la revoca all’ordine del giorno.

L'accoglimento del ricorso, di fatto, ha determinato anche il reintegro della Pintus, uscita dal Cda lo scorso 6 aprile. La Pintus assume la carica di Presidente del Cda, Pelusi quella di consigliere. Reintegrato anche Edoardo Chighine, figlio della Pintus, che ricoprirà la carica di consigliere delegato.