Calcio Foggia, quasi 3mila abbonamenti: la risposta dei tifosi c'è

Si avvicina progressivamente a quota 3mila il numero degli abbonamenti sottoscritti per le gare casalinghe del Foggia nella stagione 2022/2023.

Come fa sapere il club, sin dalla giornata di oggi, coloro i quali hanno sottoscritto l’abbonamento online, potranno ritirare le tessere nel punto vendita di via Zara fino al prossimo 27 agosto. Per il ritiro sarà necessario munirsi della ricevuta rilasciata da Vivaticket al termine della procedura di acquisto e di un documento di riconoscimento in corso validità.

Il Punto Vendita di via Zara 87 resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Nessuna novità, invece, sul fronte mercato. La squadra ha ripreso oggi gli allenamenti presso il campo sportivo Figc. Si attende sempre il bomber. La speranza di rivedere Alexis Ferrante in Capitanata sembra ormai definitivamente tramontata, dopo l’accordo trovato per il passaggio dell’attaccante – di proprietà della Ternana – al Cesena. Tuttavia, il passaggio di Ferrante ai romagnoli è stato congelato dal club ternano in seguito ai contestuali infortuni di Donnarumma e Pettinari, che hanno ristretto il ventaglio di alternative offensive a disposizione del tecnico Lucarelli. Allo stato attuale, però, resta impensabile un inserimento a sorpresa del Foggia, che virerà su altri obiettivi.

Mattia Minesso del Modena piace, ma dalla società gialloblù non arrivano, per ora, segnali incoraggianti. Resta una ipotesi Montalto, attualmente ancora nella lista over a disposizione di Pippo Inzaghi, ma in uscita. Il calciatore non era tra i convocati nel match vinto domenica scorsa a Ferrara con la Spal. Prioritario, però, resta anche l’esterno sinistro.