Sarà Assisi la sede del ritiro del Foggia: si parte il 31 luglio

Sarà Assisi la sede che ospiterà il ritiro precampionato del Foggia. L'annuncio è stato dato poco fa dal club rossonero. I ragazzi di mister Cudini si ritroveranno lunedì 31 luglio, giorno nel quale partirà il ritiro, e alloggeranno presso il Grand Hotel Assisi. Le due sedute di allenamento giornaliere saranno effettuate presso lo 'Stadio Comunale Nuovo di Costano' a Bastia Umbra.

Il gruppo resterà in Umbria fino al 4 agosto, quando partirà alla volta di Vibo Valentia, dove il giorno successivo è in programma la sfida di Tim Cup con il Catanzaro. Dopo il match la squadra farà rientro ad Assisi dove si allenerà fino a venerdì 11 agosto, giorno del rientro nel capoluogo dauno. Dunque, alla fine la sede scelta è rimasta quella individuata già da alcuni giorni, malgrado proprio l'imprevisto impegno in Tim Cup avevano indotto la società a valutare anche altre sedi più vicine a Foggia.