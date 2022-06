Calcio Foggia 1920, il Friuli Venezia Giulia ospiterà il ritiro dei satanelli

Non sarà la Campania, né un'altra località vicina alla Capitanata, la regione dove il Foggia di Boscaglia sosterrà il ritiro pre-campionato. Saranno le località di Camporosso in Valcanale e Malborghetto, in Friuli Venezia Giulia, a ospitare il ritiro dei satanelli.

La stagione sportiva 2022/2023 ripartirà dunque dai due comuni nelle vicinanze di Tarvisio. A Camporosso i nostri ragazzi alloggeranno presso l’Hotel Spartiacque mentre al Centro Sportivo di Malborghetto (a pochi km) verranno effettuate le prime sedute di allenamento e la preparazione atletica.

Come riporta il sito del club rossonero, "la scelta del ritiro, che vedrà i rossoneri impegnati dal 22 luglio al 05 agosto, è stata condivisa con Mister Boscaglia che ha valutato in primis l’ottima ossigenazione del luogo. In più, la sede friulana, nel corso degli anni, ha visto avvicendarsi le migliori squadre di Serie A e cadetteria, dunque un privilegio per il Calcio Foggia".

Il club ribadisce l'intenzione primaria di trovare una località più vicina alla provincia di Foggia, "ma tutte le altre località prese in visione non rispettavano determintati requisti".