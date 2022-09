Testa al Picerno, Boscaglia vuole dimenticare subito il k.o. con il Latina

Serie C Girone C

Riprenderanno domani, presso il campo Figc, gli allenamenti del Foggia. I ragazzi di Boscaglia torneranno in campo dopo due giorni di riposo, in vista della trasferta di Picerno in programma lunedì prossimo (diretta su Raisport). Il programma settimanale prevede una seduta giornaliera da domani fino a domenica (una nel primo pomeriggio, le altre mattutine).

Obiettivo, cancellare subito il passo falso all’esordio contro il Latina. Sarà una settimana importante, nella quale il tecnico Boscaglia dovrà accelerare la transizione della sua rosa, da gruppo di singoli di valore, a squadra collaudata. Ecco perché, malgrado manchino ancora sei giorni al prossimo match, non sorprenderebbe una eventuale conferma in blocco della formazione schierata domenica sera allo ‘Zac’.

Le eccessive rotazioni mal si concilierebbero con l’urgenza di conferire una identità alla squadra. Dalla sfida con il Latina, Boscaglia ha potuto comunque trarre delle buone indicazioni, soprattutto dai subentrati. Su tutti, l’ultimo arrivato Dardan Vuthaj, al quale sono bastati pochi minuti per rimettere seriamente in discussione il risultato. Tuttavia, non va cestinato il generoso lavoro precedente di Ogunseye. L’ex Modena dà l’impressione di non essere un cecchino d’area di rigore come il compagno, ma il suo lavoro di raccordo è fondamentale per un modulo che contempla la presenza di tre trequartisti. Ed è proprio su questi ultimi che Boscaglia dovrà concentrare di più i propri sforzi: i tre tenori della trequarti hanno proposto ognuno un brano diverso, peraltro steccando in alcuni frangenti. Nel frattempo, il mister può contare sulla vitalità di Peschetola, il cui approccio nella prima gara da professionista è stato molto incoraggiante.

Qualche dubbio permane sulla mediana, lì dove è imprescindibile trovare subito delle certezze, soprattutto sulla definizione del direttore d’orchestra. Con il Latina, a condurre le operazioni è stato Odjer, con Di Noia più votato agli assalti. L’ingresso di Petermann ha ridato vigore all’assalto rossonero e chissà che il percorso di adattamento al nuovo sistema non veda l’ex Cesena prendersi una maglia da titolare a Picerno.

In Lucania potrebbe rivedersi anche Alessandro Malomo. Il forte difensore, uscito anzitempo per un dolore al torace, si è sottoposto ieri ai consueti esami strumentali presso lo studio Troia di Foggia, che non ha evidenziato alcuna frattura. Solo una forte contusione per l’ex Sudtirol che, a questo punto, potrebbe essere già disponibile per lunedì. Una delle novità quasi scontate è rappresentata dall’impiego di Nobile, a difesa dei pali. L’ex Virtus Francavilla quasi certamente prenderà il posto di Dalmasso – tra i principali protagonisti in negativo domenica scorsa – dopo aver scontato il turno di squalifica.