Il Foggia al lavoro per la trasferta di Messina: Zeman recupera capitan Sciacca

Serie C Girone C

Due punti nelle ultime sei gare, la vittoria che in generale manca dall’11 dicembre scorso (1-0 alla Virtus Francavilla) e in trasferta addirittura dalla gara di Catania del 14 novembre. Da allora, il Foggia di Zeman in trasferta ha raccolto la miseria di due punti, frutto dei pareggi a Campobasso e Avellino, cui hanno fatto seguito le sconfitte di Castellammare di Stabia e Potenza.

Fra tre giorni i rossoneri faranno visita al Messina, reduce dalla clamorosa vittoria esterna in casa della capolista Bari e desiderosa di proseguire il suo momento positivo e di avvicinarsi alla zona salvezza.

Già da lunedì il Foggia ha ripreso la preparazione in vista della partita di sabato prossimo (ore 17.30) al ‘Franco Scoglio’ di Messina. Da oggi, fino a venerdì, i rossoneri si alleneranno al Campo Figc. Dopo la sessione, di venerdì, la partenza per Messina.

Intanto, arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Durante l’allenamento di ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo Giacomo Sciacca. Il leader difensivo scuola Inter non gioca dalla gara con il Monterosi e la sua assenza ha pesato molto sulla tenuta del reparto arretrato. In ripresa anche Davide Di Pasquale, uscito anzitempo per infortunio nella gara con la Juve Stabia: il numero 6 rossonero si allena ancora fuori dal gruppo, ma le sue condizioni sono in miglioramento.

È tornato in campo anche Alessandro Garattoni, che ha iniziato la seconda fase del recupero dopo l’infortunio al collaterale rimediato nell’ultima gara del 2021. Non si conoscono ancora i tempi del ritorno in campo.